Площадь пожара в хосписе для престарелых в Подмосковье составила около 30 кв. м

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Площадь возгорания в хосписе для престарелых "Второй возраст" в подмосковном Красногорске составила около 30 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, общая площадь возгорания была порядка 30 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о площади в 15 кв. м.

На месте пожара продолжаются следственные действия. Он возник в душевой, сейчас рассматривается несколько версий случившегося, среди них короткое замыкание, неисправность электросети и водонагревательного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара погибли девять человек, все они отравились продуктами горения. "Девять пострадавших по-прежнему находятся в больнице", - уточнил собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в результате пожара погибли десять человек. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте ЧП, информация о десятом погибшем не подтвердилась. "Этого человека удалось реанимировать, он находится сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. В результате пожара всего пострадали 18 человек, девять из них погибли", - сказал представитель штаба. Возраст погибших - от 65 лет до 91 года.

Горевший хоспис, который, по предварительным данным, работал без документов, располагался в коттедже на территории коттеджного поселка "Красногорская усадьба" в микрорайоне Опалиха. Пожар возник в ночь с 10 на 11 мая. Всего в здании находились 37 человек, 29 из них - постояльцы. Все эвакуированные размещены в соседнем корпусе.

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