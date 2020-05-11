Работы по ликвидации пожара в удмуртском селе Пугачево завершены

ИЖЕВСК, 11 мая. /ТАСС/. Спасатели завершили работы по ликвидации пожара на технической территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где ранее начали взрываться боеприпасы. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

"Все работы закончены и завершены. Группировка пока [до обеда] остается на контроле, в остальном - все завершено", - сказал Юрин.

Возгорание сухой травы возникло на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в субботу днем. Позже начали взрываться одиночные малокалиберные боеприпасы, площадь пожара сначала увеличилась до 4 га, затем до 10 га и позднее до 15 га. Возгорание тушили при помощи авиации: вертолетов Ми-8 и самолета Ил-76. Для мониторинга обстановки велся постоянный видеоконтроль с использованием беспилотных летательных аппаратов МЧС России. В воскресенье вечером авиация приостановила проливку территории.

Власти проводили эвакуацию маломобильных граждан, часть жителей покинули свои дома самостоятельно и разместились в пункте временного размещения, либо у родственников и на дачах. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщали, что в ночь с субботы на воскресенье в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там было организовано питание и дезинфекция, всех обеспечили средствами индивидуальной защиты. В воскресенье вечером жители вернулись в свои дома, их имущество при этом не пострадало.

О взрывах в Пугачево

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала. Охрану объекта осуществляют сотрудники Росгвардии. Сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Малопургинского района осуществляют еженедельный мониторинг периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.