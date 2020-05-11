В Якутии перевернулась лодка с четырьмя охотниками

ЯКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Лодка с четырьмя охотниками перевернулась на реке Лене в Хангаласском районе, один человек умер в больнице. Инцидент произошел 10 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Хангаласского района.

"В селе Булгунняхтах Хангаласского улуса (района) перевернулась лодка с охотниками. ЧП произошло вчера, 10 мая. Четверо охотников, прибывшие из города Якутска, направлялись на лодке на один из островных участков. По неизвестным пока причинам судно перевернулось, люди оказались в воде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех четверых человек очевидцы происшествия вытащили на берег, им была оказана первая помощь. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии, один человек умер в больнице, трое отказались от госпитализации.