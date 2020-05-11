В Новой Москве обрушился козырек подъезда жилого дома

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Козырек подъезда жилого дома обрушился на улице Сосенский Стан в Новой Москве, люди не могут выйти на улицу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение козырька подъезда в жилом доме на улице Сосенский Стан, дом 1. Площадь обрушения составила 10 кв. м. Жильцы дома не могут выйти на улицу", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе префектуры ТиНАО подтвердили ТАСС, что произошло обрушение козырька подъезда в доме в Коммунарке.

"На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Проводится разбор завалов и выясняются причины происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в понедельник обрушилась облицовка фасада здания на Центральном бульваре в Орехово-Зуеве. Площадь обрушение кирпичной облицовки составила 15 кв. м, это произошло на уровне второго и третьего этажей третьего подъездов дома. Сведений о пострадавших результате происшествия нет.

В новость внесены изменения (14:08 мск) - добавлена информация после второго абзаца.