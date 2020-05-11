Решение парижского суда по жалобе защиты Винника будет объявлено 12 мая

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Защитники россиянина Александра Винника, дело которого слушается во французском суде, получат 12 мая ответ судей на свою жалобу в защиту его интересов. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила французский адвокат Винника Ариан Зимра.

"Мы узнаем о решении суда только во вторник", - отметила она по итогам состоявшегося в понедельник заседания, на котором рассматривалась просьба адвокатов об освобождении россиянина из-под стражи.

В конце февраля адвокаты Винника сообщили ТАСС, что подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей.

Помимо выдвинутых ранее аргументов защита россиянина обращает сейчас также внимание на сложную ситуацию с распространением коронавируса. По их мнению, это увеличивает риск для состояния здоровья подзащитного.

История процесса

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд, был экстрадирован во Францию. Там его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Экстрадиции Винника также добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся больше пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях.

17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, постановил оставить россиянина под стражей. На следующий день после этого заседания мать гражданина РФ Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство. Соответствующее обращение она передала в посольство РФ в Париже.