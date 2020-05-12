На МКАД столкнулись три грузовика и легковая машина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Три грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 9-м километре МКАД, движение серьезно затруднено. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На 9-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - трех грузовых автомобилей и одной легковой машины. В настоящее время в районе ДТП движение серьезно затруднено, перекрыты две полосы", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются. "По предварительным данным, один человек из легкового автомобиля пострадал", - добавил источник.