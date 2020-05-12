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В ДТП в Ленинградской области погиб один человек

Еще шестеро получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с двумя иномарками на автодороге "Кола" в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщили журналистам в УГИБДД по Петербургу и области, один человек погиб, шестеро, в том числе ребенок, пострадали.

"В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб, его пассажир (мальчик 10-12 лет) в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Chevrolet в удовлетворительном состоянии, в автомобиле Renault Duster четыре пассажира в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.

По данным УГИБДД, авария произошла на 66-м километре автодороги "Кола". Погибший водитель - мужчина 1949 года рождения. Предварительно, он совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя иномарками. По факту ДТП проводится проверка.

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РоссияЛенинградская область
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