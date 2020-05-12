В Новой Москве пострадал один человек в результате ДТП с участием автобуса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Авария с участием легковой машины и рейсового автобуса произошла в Новой Москве, в результате один человек получил серьезные травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на улице Дорожной в деревне Яковлевское в Новой Москве. Легковая машина врезалась в автобус, в результате чего один человек, пассажир автомобиля, серьезно пострадал", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия присутствуют сотрудники ГИБДД и работники скорой помощи, выясняются все обстоятельства случившегося.