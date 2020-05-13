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Экс-мэра одного из районов на Сахалине осудили на 10 лет за взятку и хранение наркотиков

Бывший глава Александровск-Сахалинского района Сергей Гейченко будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего мэра Александровск-Сахалинского района на Сахалине Сергея Гейченко к 10 годам колонии строгого режима за крупную взятку и хранение наркотиков. Об этом в среду сообщается в релизе прокуратуры Сахалинской области.

"Сергей Гейченко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в значительном размере). Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил осужденному окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, бывшему чиновнику назначено дополнительное наказание в виде лишения на 8 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и государственных и муниципальных предприятиях.

По данным прокуратуры, до поста мэра Александровск-Сахалинского района Гейченко занимал должность вице-мэра Холмского городского округа на юге Сахалина. Находясь на этом посту, он оказывал содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов. За проведенные работы получил в качестве взятки от руководителей компаний-подрядчиков 800 тыс. рублей, которые были частью оговоренной ранее суммы взятки в размере 10 млн рублей.

После этого Гейченко стал мэром Александровск-Сахалинского района. Находясь на этом посту, он хранил в служебной квартире наркотическое средство, общей массой не менее 2,34 грамма. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

Теги
РоссияСахалинская область
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