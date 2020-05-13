Суд отклонил жалобу по делу Мухатова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье

ТАСС, 13 мая. Второй Восточный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор Читинского военного гарнизонного суда по делу Руслана Мухатова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщил в среду Равиль Тугушев - адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, проходящего в деле в качестве одного из потерпевших.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены. В декабре 2019 года стало известно, что в отношении сослуживца солдата - Руслана Мухатова - возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей, позже защита Шамсутдинова обжаловала приговор Мухатову.