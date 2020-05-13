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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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Суд отклонил жалобу по делу Мухатова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье

Руслана Мухатова 3 марта приговорили к двум годам лишения свободы условно, решение оставили в силе

ТАСС, 13 мая. Второй Восточный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор Читинского военного гарнизонного суда по делу Руслана Мухатова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщил в среду Равиль Тугушев - адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, проходящего в деле в качестве одного из потерпевших.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены. В декабре 2019 года стало известно, что в отношении сослуживца солдата - Руслана Мухатова - возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей, позже защита Шамсутдинова обжаловала приговор Мухатову.

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"Приговор оставлен в силе", - сказал Тугушев. 

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело в отношении Мухатова было возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п."б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц"). В марте суд установил несколько эпизодов неуставных отношений с участием Мухатова, произошедших осенью 2019 года. Гособвинение просило для Мухатова наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. На суде Мухатов свою вину признал частично. 

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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