Следователи попросят суд отстранить от должности мэра Инты в Коми

СЫКТЫВКАР, 13 мая. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Республике Коми намерены ходатайствовать об отстранении от должности мэра Инты Ларисы Титовец, подозреваемой в злоупотреблениях при муниципальной закупке детской площадки. Такое ходатайство будет направлено в среду в суд, об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике.

"Следователи сегодня направят ходатайство в суд об избрании мэру Инты Ларисе Титовец меры пресечения в виде запрета определенных действий и отстранения от должности", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Светлана Коровченко.

Как рассказал ТАСС по телефону председатель городского совета Инты Василий Сидор, и.о. руководителя администрации города назначен первый заместитель руководителя Владимир Киселев. "Лариса Владимировна находится под подпиской [о невыезде], она свободно перемещается по городу. Ей запрещено общаться со свидетелями [по уголовному делу], она взяла отпуск с сегодняшнего дня официально", - сказал Сидор. Сама Титовец недоступна для комментариев.

Ранее во вторник следственное управление СК РФ по Коми сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Инты по ст. 285 УК РФ, мэр подозревается в злоупотреблении полномочиями при закупке детской площадки, стоимость которой была завышена на 2,5 млн рублей. По информации региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено также в отношении контрактного управляющего по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб"). Оба дела объединены в одно производство.