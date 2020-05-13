Прокурор просит назначить принудительное лечение петербуржцу, убившему сотрудника СК

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Представитель гособвинения просит назначить принудительное лечение петербуржцу Сергею Григорьеву, который зарезал работника СК у входа в главное управление ведомства в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривается дело.

"В ходе прений сторон прокурор попросил освободить Григорьева от наказания и назначить ему принудительные меры медицинского характера", - сказали в суде.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Григорьев страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

1 октября 2019 года житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев напал на полковника Следственного комитета Владислава Капустина возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, нанеся одно ножевое ранение, которое оказалось смертельным. 2 октября Григорьев был арестован, вину он признал. По данным СК, Григорьев состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Ему предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ).

В СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проанализирован регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также приняты меры по усилению безопасности после этой трагедии. Владислав Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению граждан и документационному обеспечению СК России, в это подразделение каждую неделю поступает несколько тысяч обращений.