Мосгорсуд назначил принудительное лечение петербуржцу, убившему сотрудника СК

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил принудительное лечение петербуржцу Сергею Григорьеву, который убил работника Следственного комитета у входа в Главное управление ведомства в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд освободил Григорьева от наказания и назначил ему принудительные меры медицинского характера", - сказали в суде.

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Григорьев страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

1 октября 2019 года Григорьев напал с ножом на полковника Следственного комитета Владислава Капустина возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве. От полученных травм мужчина погиб. 2 октября Григорьева арестовали, вину он признал. По данным СК, Григорьев состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Ему предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ).

В СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проанализирован регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также приняты меры по усилению безопасности после этой трагедии. Владислав Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению граждан и документационному обеспечению СК России, в это подразделение каждую неделю поступает несколько тысяч обращений.