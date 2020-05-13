Сын фигуранта дела об убийстве Пола Хлебникова арестован за мошенничество с квартирами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сын одного из фигурантов дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова адвоката Фаиля Садретдинова Тимур арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Садретдинову Т. Ф. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он входил в преступную группу, члены которой убеждали одиноких пожилых москвичей или людей с пагубными привычками подписать документы об отказе на право собственности на квартиры. В результате этих афер пострадавшие оставались без жилья. В настоящее время Садретдинов арестован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы ТАСС подтвердили факт ареста сына адвоката. "В среду ему продлили меру пресечения на два месяца. Садретдинов Т. Ф. обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказали в суде.

В марте этого года агентство "Росбалт" со ссылкой на свои источники сообщило об объявлении адвоката Фаиля Садретдинова в розыск по подозрению в причастности к мошенничеству. "14 мая суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Фаиля Садретдинова. Следствие полагает, что он входил в ту же группу, что и его сын", - подчеркнули в пресс-службе Пресненского суда.

Фаиль Садретдинов был одним из обвиняемых по делу об убийстве главного редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова. Он также защищал бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицуллаева.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) - передается с уточнением имени арестованного, верно - Тимур, включает комментарий суда в четвертом абзаце