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СМИ: в Индии 50 человек пострадали в ДТП

Еще восемь человек погибли

ТАСС, 14 мая. По меньшей мере восемь человек погибли и 50 ранены в ДТП в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом в четверг сообщает агентство АNI.

По его данным, к трагедии привело лобовое столкновение с рейсовым автобусом грузовика с гастарбайтерами, возвращавшимися домой из западного штата Махараштра.

Пострадавшие доставлены в больницы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в этом месяце власти ряда индийских штатов сняли ограничения на проезд через границы регионов, закрытых из-за коронавируса. Это послужило возвращению домой большого числа гастарбайтеров, потерявших работу после введения в Индии 25 марта карантинных мер.

Теги
Индия
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