Глава города Кадникова Вологодской области подозревается в превышении полномочий

ВОЛОГДА, 14 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Кадникова Вологодской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении муниципального контракта на строительство тепловых сетей стоимостью более 15 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации города Кадникова Сокольского муниципального района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ - "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 декабря 2018 года глава администрации города заключил муниципальный контракт с ООО "СК "Новый дом" на строительство тепловых сетей стоимостью более 15 млн рублей. В день подписания контракта и до начала выполнения работ подрядчиком были подготовлены и переданы на подпись акты о приемке выполненных работ на всю указанную сумму. Глава администрации, зная, что работы не выполнены, подписал акты от имени заказчика, на основании чего на счет ООО "СК "Новый дом" были переведены более 15 млн рублей. К выполнению работ ООО "СК "Новый дом" приступило в декабре 2018 года, а завершило их только в мае 2019 года, однако работы по благоустройству территории стоимостью 2 млн рублей выполнены не были. В результате бюджету города причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, мера пресечения чиновнику не избрана.