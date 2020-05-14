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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению серийного маньяка

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил Давида Сарабашяна, совершившего серию изнасилований и убийств в Ростовской области, к пожизненному лишению свободы. Об этом  сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Давид Сарабашян признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.

В ходе следствия Сарабашяну было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство") и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Суд установил, что в октябре 2018 года Сарабашян изнасиловал и убил 25-летнюю девушку, после чего похитил ее вещи. В результате следственных действий и оперативных мероприятий он был задержан и арестован.

В ходе расследования следователи получили доказательства причастности Сарабашяна к ряду аналогичных преступлений, совершенных им ранее. В октябре и апреле 2000 года он, будучи еще военнослужащим, изнасиловал и убил двух женщин в Ростове-на-Дону. В ноябре 2001 года он убил 16-летнюю девушку, в июле 2003-го - 41-летнюю женщину. В марте 2015 года он напал на 29-летнюю женщину, но она смогла сбежать.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого склонность к садизму.

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