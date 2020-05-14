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Пожар в ТЦ в Ленобласти локализован на площади 530 кв. м

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 мая. /ТАСС/. Пожар на кровле торгового центра в Гатчинском районе Ленинградской области локализован на площади 530 кв. м, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара достигла 530 кв. м. Пожар локализован. Пострадавших нет", - сказали в управлении. 

В пресс-службе районной администрации ТАСС сообщали, что горят торговые павильоны пустующего торгового центра. В пресс-службе администрации Ленинградской области сказали, что пожар произошел на улице Воскова, 1. Пожару был присвоен номер 1 Бис. Работы по ликвидации пожара на кровле продолжаются.

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РоссияЛенинградская область
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