Неизвестный "заминировал" четыре самолета в России

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" трех рейсов из Шереметьево и одного рейса в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов: из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и из Симферополя в Москву", - сказал собеседник агентства.

Самолеты рейсов Москва - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва уже приземлились в пунктах назначения, остальные два борта находятся в полете.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта.