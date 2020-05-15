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Неизвестный "заминировал" четыре самолета в России

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" трех рейсов из Шереметьево и одного рейса в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов: из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и из Симферополя в Москву", - сказал собеседник агентства.

Самолеты рейсов Москва - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва уже приземлились в пунктах назначения, остальные два борта находятся в полете.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. 

Теги
Россия
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Сообщение о минировании четырех самолетов в России оказалось ложным
По данным источника в авиационных кругах, все самолеты приземлились в пунктах назначения
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