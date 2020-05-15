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В Москве машина вылетела с шоссе и упала в пруд

По словам источника ТАСС, водитель самостоятельно выбрался из машины, сейчас его осматривают медики

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Автомобиль вылетел с шоссе на большой скорости и упал в Большой Чертановский пруд в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе. Водитель не справился с управлением, его машина вылетела на большой скорости с трассы и попала в Большой Чертановский пруд. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, шофер самостоятельно выбрался из машины, сейчас его осматривают медики.

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