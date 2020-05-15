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"Заминированные" в России самолеты штатно приземлились

На бортах не обнаружили взрывных устройств

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Самолеты Москва - Волгоград, Набережные Челны - Москва и Минеральные Воды - Москва, "заминированные" в пятницу неизвестными, штатно сели в пунктах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Рейсы Москва - Волгоград, Набережные Челны - Москва и Минеральные Воды - Москва благополучно приземлились в пунктах назначения. Взрывных устройств на бортах не найдено", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и Волгоград, из Симферополя и Минеральных Вод в Москву. Рейсы в Волгоград и из Минеральных Вод и Набережных Челнов подали сигналы тревоги во время полета.

Кроме того, на почту аэропорта Домодедово поступило сообщение о "минировании" здания воздушной гавани и всех самолетов на стоянке. Эвакуация не проводилась, и аэропорт работает в штатном режиме.

Также в Москве на электронную почту поступили сообщения об угрозах взрыва в десяти лечебных учреждениях Москвы, включая Морозовскую детскую больницу, НИИ имени А. Н. Бакулева, Первую градскую больницу. В последней, как сообщалось, была угроза взрыва в корпусах для пациентов с коронавирусом.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Россия
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