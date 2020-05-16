СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следователи СК РФ в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Об этом в субботу журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В соответствии с поручением председателя СК РФ Александра Бастрыкина руководителями следственных подразделений в регионах продолжаются проверки сведений о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам. Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов", - сказала Петренко.

Она пояснила, что в рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и иную документацию, которая касается порядка начисления денежных средств. Также следователи опрашивают должностных лиц, ответственных за осуществление выплат.

"В случае появления информации [в СМИ и интернете] о возможном нарушении прав медицинских работников незамедлительно будут приниматься соответствующие меры... вплоть до возбуждения уголовных дел при наличии оснований", - подчеркнула Петренко.