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СМИ: в Канаде два человека погибли при стрельбе

Имена погибших и пострадавших не раскрываются

ОТТАВА, 16 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Оквилл (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью на одной из парковок перед зданием компании, предоставляющей услуги интернет-связи. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями, и еще трех раненых, один из которых позже скончался в больнице. Имена погибших и пострадавших не раскрываются.

Подробностей происшествия пока нет. Полиция ведет расследование. По одной из версий, это могло быть спланированное нападение.

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Канада
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