В Якутии разлились нефтепродукты после опрокидывания большегруза

ТАСС, 17 мая. Грузовой автомобиль с цистерной, следовавший из Якутии в Магаданскую область, из-за неисправности тормозов опрокинулся в кювет на федеральной трассе "Колыма". В результате произошел разлив нефтепродуктов, водитель госпитализирован, сообщается в воскресенье в релизе управления МВД России по Республике Саха (Якутия).

"В Томпонском районе [Якутии] у большегруза отказали тормоза. В результате ДТП пострадал водитель. По факту разлива нефтепродуктов сотрудники природоохраны устанавливают ущерб, проводится проверка", - говорится в сообщении. Масштаб разлива не уточняется.

По данным МВД, 36-летний водитель, находясь за рулем грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом-цистерной, не смог справиться с управлением из-за отказа тормозов. В салоне он находился один и был трезв. Мужчина выпрыгнул из движущегося транспорта на проезжую часть, после чего большегруз съехал в кювет.

Водителя поместили в близлежащую больницу, о состоянии его здоровья не сообщается.