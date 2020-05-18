Защита фигуранта дела об убийстве Хлебникова обжаловала заочный арест за мошенничество

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Защита обжаловала заочный арест по обвинению в мошенничестве одного из фигурантов дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова Фаиля Садретдинова. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В Пресненский суд поступила апелляционная жалоба на заочный арест Садретдинова, она будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Садретдинову заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он заочно арестован на два месяца с момента его фактического задержания или доставления в РФ.

По версии следствия, Садретдинов входил в преступную группу, члены которой убеждали одиноких пожилых москвичей или людей с пагубными привычками подписывать документы об отказе на право собственности на квартиры. В результате этих афер пострадавшие оставались без жилья. Ранее по этому же делу под стражу был помещен сын Садретдинова Тимур.

Садретдинов был одним из обвиняемых по делу об убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Он также защищал в качестве адвоката бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицуллаева.