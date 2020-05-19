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Источник: лидер ОПГ "Север" Гладышев заключил сделку со следствием по делу об убийствах

Сообщается, что на счету группировки порядка десяти убийств и одно покушение на убийство

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Предполагаемый лидер организованной преступной группировки (ОПГ) из подмосковного Краснозаводска "Север" Дмитрий Гладышев, обвиняемый в том числе в организации громких заказных убийств, а также в похищении людей, заключил сделку со следствием. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Дмитрий Гладышев заключил сделку со следствием. На счету его группировки порядка десяти убийств и одно покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках досудебного соглашения Гладышев указал место под Угличем в Ярославской области, "где находится труп [человека] из его близкого окружения, кого он лично застрелил". "Он убирал своих друзей хладнокровно, потому что боялся, что они его сдадут", - отметил источник.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС не располагает.

Гладышев был задержан и арестован в конце прошлого года. Серпуховский городской суд в марте продлил ему срок ареста. В рамках этого дела подозреваемыми являются около десяти человек, часть из них уже заключена под стражу, а часть скрылась от следствия и объявлена в розыск.

По данным следствия, члены банды вели бизнес с чиновниками, занимающими высокие посты в администрации Сергиево-Посадского округа Московской области. На счету ОПГ, как считает следствие, в том числе убийство 19 апреля 2016 года чемпиона России по пауэрлифтингу Вадима Пчелкина, который был соучредителем универмага "Центральный" в Сергиевом Посаде. Также фигуранты подозреваются в убийстве одного из бывших лидеров этой группировки Виктора Лазовского, пропавшего без вести вместе со своим бухгалтером в 2011 году. Гладышев с 2006 года по март 2020 года был директором муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта "Спортивный комплекс "Старт", которое осуществляет спортивную деятельность и оказывает спортивно-оздоровительные и образовательные услуги в Краснозаводске.

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