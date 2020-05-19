Одному из фигурантов дела о пытках в ярославской колонии не удалось обжаловать приговор

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Заволжского районного суда бывшему сотруднику исправительной колонии № 1 (ИК-1) и фигуранту дела об избиении заключенного Сергею Ефремову. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

15 января Заволжский районный суд Ярославля приговорил Ефремова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также постановил лишить его специального звания, запретить занимать руководящие должности в правоохранительных органах и зачесть в срок лишения свободы содержание в СИЗО.

"Приговор оставлен без изменений", - сказала Козлова.

Дело Ефремова, обвинявшегося в превышении должностных полномочий, выделили в отдельное производство, поскольку мужчина заключил досудебное соглашение со следствием.