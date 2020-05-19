В Ростовской области районный прокурор подозревается в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Прокурор Пролетарского района Ростовской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК по Ростовской области.

"Следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Пролетарского района Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и 55-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 мая 2020 года прокурор Пролетарского района через посредника получил 1,1 млн рублей взятки за непринятие мер реагирования по одному из материалов процессуальной проверки.