Комитет Думы изучит материалы о незаконной охоте мэра Охинского городского округа Гусева

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды изучит информацию о незаконной охоте мэра Охинского городского округа Сергея Гусева и в случае необходимости направит запросы в правоохранительные органы, заявил глава комитета Владимир Бурматов в ходе онлайн-конференции.

"Если эта ситуация действительно имела место быть, мы сами готовы направить от комитета запросы в правоохранительные органы и в прокуратуру для того, чтобы этого деятеля привлекли к ответственности", - заявил Бурматов.

Он отметил, что нарушение закона в ходе охоты и рыбалки, "к сожалению, становится моделью поведения некоторых чиновников". "Это надо максимально жестко пресекать", - отметил Бурматов, подчеркнув, что все материалы дела надо детально изучить.

Инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа поймали на незаконной охоте на уток мэра муниципалитета Гусева и еще одного местного жителя. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее Гусев уже привлекался к административной ответственности, был лишен права осуществлять охоту. В этом году охотничий билет ему был возвращен.