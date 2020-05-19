{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы изучит материалы о незаконной охоте мэра Охинского городского округа Гусева

Владимир Бурматов отметил, что нарушение закона в ходе охоты и рыбалки, становится моделью поведения некоторых чиновников

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды изучит информацию о незаконной охоте мэра Охинского городского округа Сергея Гусева и в случае необходимости направит запросы в правоохранительные органы, заявил глава комитета Владимир Бурматов в ходе онлайн-конференции.

"Если эта ситуация действительно имела место быть, мы сами готовы направить от комитета запросы в правоохранительные органы и в прокуратуру для того, чтобы этого деятеля привлекли к ответственности", - заявил Бурматов.

Он отметил, что нарушение закона в ходе охоты и рыбалки, "к сожалению, становится моделью поведения некоторых чиновников". "Это надо максимально жестко пресекать", - отметил Бурматов, подчеркнув, что все материалы дела надо детально изучить.

Инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа поймали на незаконной охоте на уток мэра муниципалитета Гусева и еще одного местного жителя. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее Гусев уже привлекался к административной ответственности, был лишен права осуществлять охоту. В этом году охотничий билет ему был возвращен.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
ГП направила в суд дело о нападении на российского пограничника в Японском море
В результате инцидента четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС