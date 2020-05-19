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Мосгорсуд 25 мая проверит законность ареста экс-депутата Госдумы Волчека

Ранее суд отправил Дениса Волчека в СИЗО до 22 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московский городской суд 25 мая рассмотрит жалобу на избрание меры пресечения бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, арестованному по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, аналогичная жалоба другого фигуранта дела, признавшего вину бизнесмена Зураба Плиева, будет рассмотрена 1 июня.

"Мосгорсуд 25 мая, в 10:10 мск, рассмотрит апелляционную жалобу на избрание ареста в отношении Волчека, а жалобу в интересах Плиева - 1 июня, в 09:20 мск", - сказала собеседница агентства.

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. На следующий день им было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пресненский суд Москвы отправил их в СИЗО до 22 июня. Волчек отрицает вину, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Дело расследует ГСУ СК по Москве. По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю за почти 1,5 млн евро (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" ("Совюрком") Денис Юшинский, его доставили в Москву из Тверской области и допросили столичные следователи. По информации издания РБК, Юшинский курировал ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.

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