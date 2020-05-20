Французская полиция ввела спецназ в пригороды Парижа на фоне беспорядков

ТАСС, 20 мая. Спецподразделения полиции введены в некоторые пригороды Парижа после того, как в них были зафиксированы очередные беспорядки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на публикации очевидцев в Twitter.

По этим данным, агрессивно настроенные молодые люди поджигали автомобили, выражая таким образом недовольство режимом карантина, введенным в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.

Столкновения во Франции вспыхнули после того, как в конце апреля 30-летний мотоциклист, на котором не было шлема, врезался в открытую дверь полицейской машины без опознавательных знаков в парижской коммуне Вильнев-ла-Гарен. Мужчина был доставлен в местную больницу с подозрением на открытый перелом бедренной кости.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. Во Франции после заражения коронавирусом умерли более 28 тыс. человек. 11 мая в стране началось постепенное ослабление ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайного санитарного положения, действие которого продлится до 10 июля.