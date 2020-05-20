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СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

В результате жесткой посадки экипаж вертолета погиб
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-8 в подмосковном Клину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"19 мая в военный следственный отдел СК РФ по Солнечногорскому гарнизону от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")", - сообщили в СК.

Следователи изъяли бортовые самописцы вертолета, проводятся детальный осмотр места крушения и выемка предполетной документации и образцов топлива. Также осмотрены тела погибших членов экипажа, назначены судмедэкспертизы. "Ведется работа по поиску очевидцев аварии", - добавили в СК.

19 мая в 19:35 вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек выполнил взлет с аэродрома в Клину. В 19:59 экипаж вертолета перестал выходить на связь. По данным Минобороны, при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от Клина совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.

В новость внесены изменения (11:15 мск) - добавлена информация по тексту. 

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