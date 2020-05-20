Депутата на Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Депутата Законодательного собрания Краснодарского края, являющегося руководителем строительной компании, подозревают в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома с использованием средств дольщиков, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам в среду.

"Прокуратура Краснодарского края совместно с УФСБ по Краснодарскому краю выявили факты хищения денежных средств участников долевого строительства, совершенные депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения"). В настоящее время подозреваемый задержан и направлен для содержания в ИВС УМВД по г. Краснодару", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что оперативное сопровождение по данному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Депутат возглавляет ООО "Краснодар сити", которое с августа 2015 года строило жилой комплекс на ул. Шоссе Нефтяников в Краснодаре, свои обязательства застройщик перед дольщиками не выполнил. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили ТАСС, что уголовное дело возбуждено руководителем краевого управления СК РФ Вадимом Бугаенко, для строительства комплекса было привлечено свыше 230 млн рублей дольщиков, часть из этих средств похищены.