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Суд в Москве продлил срок ареста начальнику управления дознания ФТС Кизлыку

Он и три его подельника будут находиться под стражей до 22 августа

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 22 августа срок содержания под стражей бывшему начальнику управления дознания ФТС генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и трем его подельникам. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Срок содержания под стражей Кизлыку продлен до 22 августа. В СИЗО на тот же срок оставлены бывший заместитель Кизлыка Алексей Серебро и экс-заместители начальников таможен аэропортов Домодедово и Внуково - Юрий Черкашин и Константин Мишин", - сказала Морозова.

Еще одному фигуранту дела, старшему дознавателю по особо важным делам Домодедовской таможни Андрею Шурыгину, продлили срок домашнего ареста до 22 августа.

Кизлык и другие фигуранты дела обвиняются по ч. 3. ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

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