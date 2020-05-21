СК в Якутии возбудил дело об убийстве двух человек на охоте

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следователи в Якутии завели уголовное дело по факту убийства двух человек, которые отправились на охоту в Мирнинский район. Их тела с огнестрельными ранениями в среду были обнаружены на базе одной из геологоразведочных экспедиций, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей тел двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями головы <…> Установлено, что трое жителей города Мирного выехали в данную местность на охоту, при себе имели огнестрельные ружья", - говорится в сообщении.

Как пояснил следователям третий участник выезда на охоту, между погибшими произошел конфликт, но он отправился спать. Когда проснулся, то обнаружил тела убитых, "причем один имел признаки суицида", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Назначен ряд экспертиз, проводится расследование.