В Самаре ликвидировано открытое горение на складе

ТАСС, 21 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластмассой в Самаре на площади 650 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 650 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в одноэтажном здании складского типа по адресу: Самара, поселок Винтай, улица Садовая, 13. Загорелись пластмассовые изделия. Позже пожарным удалось остановить распространение огня и локализовать горение.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, была угроза распространения огня на соседнее здание. Информация о пострадавших не поступала.