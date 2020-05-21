В Самаре на горящем складе с пластмассой обрушилась кровля

ТАСС, 21 мая. Крыша горящего в Самаре склада с пластмассой обрушилась на площади 2 тыс кв. м. Как уточнили в четверг в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.

"По уточненным данным Главного управления МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 1 300 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 2 000 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 650 кв. метров.

Пожар произошел в одноэтажном здании складского типа по адресу: Самара, поселок Винтай, улица Садовая, 13. Загорелись пластмассовые изделия. Позже пожарные локализовали распространение огня. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, была угроза распространения огня на соседнее здание. Информация о пострадавших не поступала.