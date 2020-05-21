Руководители муниципального предприятия в Сочи два года незаконно выписывали себе премии

СОЧИ, 21 мая. /ТАСС/. Руководители муниципального предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки в городе Сочи, в течение двух лет незаконно выписывали себе премии. Сумма ущерба составила более 6 млн рублей, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Краснодарского края.

"Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при расходовании бюджетных средств в муниципальном унитарном предприятии "Сочиавтотранс". Установлено, что в 2018-2019 годы бывшие руководители предприятия, достоверно зная о его убыточности, незаконно при отсутствии правовых оснований ежемесячно издавали приказы о назначении себе различных поощрений и иных выплат стимулирующего характера. Общая сумма присвоенных денежных средств составила более 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителей возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере"). Им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование уголовных дел поставлено в прокуратуре района на контроль.