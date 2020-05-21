Суд отклонил просьбу бывшего главы МВД по Коми Половникова о переводе под домашний арест

ТАСС, 21 мая. Верховный суд Республики Коми отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сторона защиты ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Верховного суда Республики Коми.

"Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми постановление Сыктывкарского городского суда от 16 апреля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Половникова В. Н. оставлено без изменения. Сыктывкарским городским судом срок содержания под стражей Половникову продлен по 17 июня 2020 года включительно. Постановление Сыктывкарского городского суда обжаловал адвокат обвиняемого. В апелляционной жалобе просил применить в отношении Половникова меру пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

Половников был задержан 16 января 2020 года, а затем арестован, 14 февраля суд продлил ему арест до 17 апреля. В апреле Сыктывкарский городской суд продлил срок содержания под стражей Половникову до 17 июня. По данным следствия, Половникову вменяется получение не менее 12,5 млн рублей из общей предполагаемой суммы взятки в 25 млн рублей.

Следствие считает, что Половников получил деньги лично в июле 2017 года в Сыктывкаре от совладельца сыктывкарской компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и своего знакомого - бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Фаяза Шабаева.

По предварительным данным следствия, взятка предназначалась за помощь Ситникову, который на тот момент находился под стражей по обвинению в мошенничестве. Уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. Половников вину не признал, заявив, что его оговорили. Шабаев был арестован в декабре прошлого года в Москве, в феврале суд отправил его под домашний арест. В четверг Сыктывкарский городской суд продлил срок домашнего ареста Шабаева до 17 июня.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В начале февраля президент РФ Владимир Путин уволил Половникова с занимаемой должности.