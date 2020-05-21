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Суд отклонил просьбу бывшего главы МВД по Коми Половникова о переводе под домашний арест

Виктор Половников останется под стражей по 17 июня включительно

ТАСС, 21 мая. Верховный суд Республики Коми отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сторона защиты ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Верховного суда Республики Коми.

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"Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми постановление Сыктывкарского городского суда от 16 апреля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Половникова В. Н. оставлено без изменения. Сыктывкарским городским судом срок содержания под стражей Половникову продлен по 17 июня 2020 года включительно. Постановление Сыктывкарского городского суда обжаловал адвокат обвиняемого. В апелляционной жалобе просил применить в отношении Половникова меру пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

Половников был задержан 16 января 2020 года, а затем арестован, 14 февраля суд продлил ему арест до 17 апреля. В апреле Сыктывкарский городской суд продлил срок содержания под стражей Половникову до 17 июня. По данным следствия, Половникову вменяется получение не менее 12,5 млн рублей из общей предполагаемой суммы взятки в 25 млн рублей.

Следствие считает, что Половников получил деньги лично в июле 2017 года в Сыктывкаре от совладельца сыктывкарской компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и своего знакомого - бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Фаяза Шабаева.

По предварительным данным следствия, взятка предназначалась за помощь Ситникову, который на тот момент находился под стражей по обвинению в мошенничестве. Уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. Половников вину не признал, заявив, что его оговорили. Шабаев был арестован в декабре прошлого года в Москве, в феврале суд отправил его под домашний арест. В четверг Сыктывкарский городской суд продлил срок домашнего ареста Шабаева до 17 июня.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В начале февраля президент РФ Владимир Путин уволил Половникова с занимаемой должности.

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