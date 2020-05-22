СК установил полковника ВСУ, причастного к обстрелам Донбасса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские следователи установили еще одного полковника Вооруженных сил Украины - Алексея Майстренко, причастного к обстрелам мирного населения в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 22 мая военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует полковник Алексей Майстренко, произвели прицельный артиллерийский обстрел населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района провозглашенной Донецкой народной республики. В результате противоправных действий разрушены два жилых дома и линия электропередачи", - сообщила Петренко.

В отношении Майстренко и других украинских военнослужащих возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Ранее следствием установлена причастность Майстренко к другим обстрелам Донбасса.