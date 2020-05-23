В Татарстане возбудили дело после гибели пациентов в больнице при пожаре

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице в городе Зеленодольск во время пожара. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"Ночью 22 мая в результате пожара в одной из больниц Зеленодольска погибли двое пациентов 1939 и 1944 годов рождения, еще один доставлен в реанимацию. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание произошло в палате сосудистого отделения, где пребывали четверо мужчин, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, в результате инцидента пострадали четыре человека: двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения и находятся в реанимации. Двое пациентов погибли на месте возгорания.

Прокуратура Зеленодольского городского округа Татарстана проводит проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил Зеленодольскому городскому прокурору провести проверку по факту пожара в центральной районной больнице", - сказал собеседник агентства.

Для координации работы спасательных подразделений и правоохранительных органов на место происшествия также выехал Зеленодольский городской прокурор Анатолий Трифонов.

В пресс-службе пояснили, что в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с МЧС установят причины аварии, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС и выявят ответственных за это происшествие лиц. Проверка находится на особом контроле прокурора республики.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по региону, сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступило в 22:15 мск. По прибытии установлено, что пожар возник в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв. м, уточнили ТАСС в экстренных службах. Пожарные ликвидировали открытое горение в 22:31 мск, 88 пациентов эвакуировали в соседний корпус. Пожар потушили, по предварительным данным, его причиной могло стать короткое замыкание.

В новость внесены изменения (02:36 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.