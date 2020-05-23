Нападение на офис Медведчука организовали радикалы "Национального корпуса"

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Нападение на офис главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве организовали радикалы из ультраправой организации "Национальный корпус" (запрещена в РФ). Об этом сообщили в субботу в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"23 мая фашиствующие молодчики из "Национального корпуса" совершили очередное нападение на офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Возглавлял акцию руководитель киевской городской организации "Национального корпуса" Сергей Тамарин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате произошедшего госпитализирован один человек. "Охрана офиса попыталась помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые старались не допустить незаконных противоправных действий национал-радикалов. Один из работников охраны был госпитализирован скорой помощью после удара в висок", - говорится в заявлении партии.

Ранее о том, что возле офиса Медведчука в центре Киева устроили акцию националисты, сообщил пресс-секретарь политика Олег Бабанин. "Да, там была акция. Мы сейчас готовим заявление со всеми подробностями", - сказал он.

Об инциденте

Ранее украинские СМИ сообщили, что возле офиса произошел взрыв. На кадрах видеосъемок, которые появились в сети, видно, что несколько десятков радикалов, выкрикивая националистические лозунги, бросали дымовые шашки и файеры в здание офиса. На кадрах также слышен звук взрыва.

На место происшествия выехал наряд полиции. Они призывали радикалов успокоиться, однако те игнорировали призывы и продолжили акцию. Националисты облили красной краской стены офиса и использовали файеры и пиротехнику. В итоге между полицейскими и участниками акции произошла потасовка. На кадрах видно, как полицейские выводят в наручниках нескольких националистов. Как сообщило ранее издание "Страна", акцию устроили представители праворадикальной организации "Национальный корпус". Они заявили, что выступают против "капитуляции", которую проводит президент Украины Владимир Зеленский при пособничестве ОПЗЖ. Они также пообещали устроить новые акции.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.