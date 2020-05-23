Полиция задержала 19 человек в ходе нападения на офис Медведчука в Киеве

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинские правоохранители задержали 19 человек в ходе беспорядков возле офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба столичного управления полиции.

"Проходила акция, "активисты" зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции", - сообщили в управлении полиции агентству Укринформ. Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства случившего, действиям нападавших дает правовую квалификацию.

В пресс-службе ОПЗЖ заявили, что полиция задержала 11 человек, которые охраняли офис и старались не допустить незаконных действий национал-радикалов. В партии добавили, что один охранник офиса получил травму и был госпитализирован.

В субботу радикалы из ультраправой организации "Национальный корпус" жгли файеры, бросали дымовые шашки и взрывпакеты в здание офиса Медведчука в центре Киеве. Они также облили фасады здания красной краской. В ОПЗЖ расценили действия радикалов как месть и запугивание в связи с политической позицией партии. Радикалы заявили, что продолжат подобные акции.