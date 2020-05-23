В Чувашии в аварии с 4 автомобилями пострадала мать с тремя детьми

23 мая. /ТАСС/. Женщина и трое ее сыновей 7, 8 и 11 лет пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в Козловском районе Чувашии. Об этом сообщает сайт МВД по региону в субботу.

По информации министерства, авария произошла возле деревни Андреево-Базары Козловского района. Житель Урмарского района 18-лет не убедился в безопасности разворота на автомобиле "Лада Гранта" и столкнулся с движущимся навстречу "УАЗом".

"От удара бортовой внедорожник выбросило на встречную полосу движения - на автомашину Mitsubishi Outlander, в которой ехала семья из Нижнего Новгорода. Пассажиры кроссовера - 35-летняя женщина и трое ее сыновей, 7, 8 и 11 лет - с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Также Mitsubishi задел четвертое транспортное средство.

Все участники ДТП трезвые, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в МВД.