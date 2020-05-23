В Уфе при аварии пострадала мать с тремя детьми

УФА, 23 мая. /ТАСС/. Женщина и трое ее детей госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Уфе. Старшая из детей не была пристегнута и вылетела из машины, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии в субботу.

"Мужчина 1972 года рождения за рулем "Лады Гранты", следуя по улице Гончарова, столкнулся с движущейся по улице 40 лет Октября Hyundai Solaris. В результате пассажиры отечественного автомобиля, 31-летняя женщина и трое ее детей (4-летняя и 7-летняя девочки, а также мальчик 2 лет), госпитализированы", - говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД предварительно установили, что пассажиры "Лады" не были пристегнуты ремнями безопасности, дети находились в салоне без удерживающих устройств. По этой причине от удара 7-летнюю девочку выбросило из автомобиля, добавили в пресс-службе.