Под Мурманском ищут пропавшую девочку

ТАСС, 24 мая. Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района. Всего в поисках задействовано порядка 440 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью 24 мая спасателям поступила информация, о том, что в селе в Алакуртти пропала девочка 2015 года рождения. "Вчера она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, вместе со спасателями на место поисков выехала водолазная группа в составе четырех человек и двух единиц техники. "Участие в поисках также принимают сотрудники полиции, военнослужащие и добровольцы из числа местных жителей. Итого: 440 человек и 12 единиц техники", - отмечается в сообщении.