В Дагестане возбудили дело после ликвидации шести боевиков

"Дело возбуждено по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ", - сообщил собеседник агентства.

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ликвидации в Дагестане шести боевиков, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

По его словам, по предварительным сведениям следствия, уничтоженные лица являлись участниками так называемой эндирейской бандгруппы, структурно входящей в подразделение международной террористической организации.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято различное огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и продуктов питания", - добавил представитель следствия.

Как сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК), в пятницу, 22 мая, в Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации были ликвидированы шесть боевиков, ранение получил один боец спецназа. Боевики, по информации НАК, готовили посягательства на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.