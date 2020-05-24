СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка под Мурманском

ТАСС, 24 мая. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения четырехлетней девочки, ушедшей гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района Мурманской области. Дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего", сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Следственными органами СК РФ по Мурманской области по факту безвестного исчезновения четырехлетней девочки с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, установлено, что девочка ушла гулять в сторону реки вместе с детьми старшего возраста. "Последний раз ее видели играющей на берегу [вблизи] воды. О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители. Поиски девочки, к которым подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, продолжаются. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин случившегося", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски девочки, в них задействовано порядка 440 человек.