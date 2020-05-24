Бастрыкин взял на контроль дело об избиении до смерти многодетной женщины в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об избиении до смерти матери пятерых детей в Петербурге. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жительницы Санкт-Петербурга <...>",- говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 мая 2020 года в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в Санкт-Петербурге в ходе ссоры мужчина жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей. Потерпевшую госпитализировали, но она умерла от полученных телесных повреждений. Ее дети сейчас находятся в специализированном детском учреждении.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, старшему из детей погибшей женщины 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и получила от государства квартиру по программе поддержки многодетных семей. Решается вопрос оформления опеки над ними на дедушку, который проживает в Санкт-Петербурге.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), предъявлено 34-летнему сожителю погибшей. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.