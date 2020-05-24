Астраханская прокуратура начала проверку перевозчика опрокинувшейся маршрутки

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Володарском районе Астраханской области, где опрокинулась маршрутка с 15 пассажирами, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в воскресенье.
"Прокуратура области по факту ДТП в Володарском районе организовала проверку исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения лицензионных условий и требований, контроля технического состояния транспортного средства", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, маршрутное такси принадлежит частному перевозчику.
Ранее сообщалось о том, что в Володарском районе Астраханской области опрокинулось маршрутное такси, в котором находились 15 пассажиров и водитель. 13 человек доставлены в Городскую клиническую больницу № 3 Астрахани, пятеро из них в тяжелом состоянии. Предварительной причиной аварии полиция называет оторвавшееся у автомобиля колесо.