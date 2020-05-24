Астраханская прокуратура начала проверку перевозчика опрокинувшейся маршрутки

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Володарском районе Астраханской области, где опрокинулась маршрутка с 15 пассажирами, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в воскресенье.

"Прокуратура области по факту ДТП в Володарском районе организовала проверку исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения лицензионных условий и требований, контроля технического состояния транспортного средства", - говорится в сообщении.